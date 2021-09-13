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Ankara’da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 270 şüpheliden 27’si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 13.09.2021, 15:13
Ankara’da son bir haftada uyuşturucu suçundan 27 kişi tutuklandı

Başkent’te uyuşturucu suçlarını önlemeye yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 270 şüpheliden 27’si tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla 6-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 270 kişiden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Operasyonlarda; 8.5 kilogram esrar, 600 gram bonzai, 500 gram kokain, 370 gram metamfetamin, 600 adet ecstasy ve 7 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

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