Ankara’da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü

Ankara’nın Sincan ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü tarlaya düştü. Kazada ise yaralanan olmadı.

Olay saat 22.00’de Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Sincan- Peçenek istikametinde seyir halinde olan O.A. yönetimindeki 06 BOD 452 plakalı halk otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Halk otobüsünün sahibi isyan etti

Bu yolda sürekli bir kaza olduğunu belirten halk otobüsünün sahibi K.B. “Bu yolların hali ne olacak? Yolun genişlemesini istiyoruz” dedi.