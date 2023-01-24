Ankara’da sivil toplum kuruluşları İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

Ankara’da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) gönüllüleri, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.

Melike Hatun Camisi önünde toplanan AGD ve MGV gönüllülerinden oluşan grup, “Alçak İsveç hesap verecek”, “Avrupa değil İslam birliği” ve “Cenk, cihat şehadet” sloganları atarak, Hacı Bayram Veli Camisi’ne kadar yürüdü. Hacı Bayram Veli Camisi önünde açıklama yapan AGD Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver, “Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen hadsizliği ve buna izin verenleri kınıyoruz” dedi.

Avrupa’daki İslam düşmanlığın değinen Şanver, “Batı dünyası İslamofobi gibi karanlık projelerle cahiliye zihniyetiyle umarsız tutumlarıyla İslam’ı ve insanlığın huzurunu hedef almaktadır” diye konuştu.

Yapılan nefret saldırılarına sessiz kalmayacaklarını belirten Şanver, “Bir kurtuluş ve hidayet vesilesi olan yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan hiçbir saygısızlığı affetmeyeceğimizi ve bu hadsizliklerin unutulmayacağını açıkça ifade ediyoruz” dedi.