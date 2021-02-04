Ankara’da sır cinayet

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde alacağını tahsil etmek için giden kişiden haber alınamadı. Talihsiz adam bir süre sonra boş bir arazide araç içerisinde vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Olay, dün öğleden sonra Ankara’nın Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Park halinde duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin Rafet Ünal olduğu ve vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Borcunu almak için gitmiş

Ekiplerin yaptığı incelemede, hayatını kaybeden Ünal’ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini çalıştırdığı öğrenilirken yakınlarının ifadesine göre, Ünal’ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu belirlendi. Olay yerine gelen talihsiz adamın yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinde görevini icra eden bir basın mensubunun kamerasına el koyarak çektiği görüntüleri sildi.