Son Dakika
Ankara’da sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarılan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus "Sabotaj Grupları’nın" ülkenin başkenti Kiev’e sızdığını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna yönelik saldırılarının ilk gününde 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ankara’da sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarılan 2 yabancı uyruklu gözaltına alındı
Ankara’da yabancı uyruklu 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.
Asayiş 25.02.2022, 03:15
Ankara’da yabancı uyruklu 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 800 gram uyuşturucu madde çıkarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler 18 Şubat’ta yabancı uyruklu Behzad M. ile Morteza M.F.’yi yakaladı. Yakalanan 2 şüpheli Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ameliyatta ise şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül halinde 800 gram eroin maddesi çıkarıldı. Şüpheliler ise hastanedeki taburcu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.