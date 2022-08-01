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Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Asayiş 01.08.2022, 23:35
Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

Ankara’da Sincan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) bir palet fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etti.

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