Ankara’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilevler Mahallesi Aşure Parkı’nda silahlı saldırıya uğrayan Metehan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Metehan Ç.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.