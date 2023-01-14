Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde silahlı kavga çıktı. 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Basınevleri Mahallesi’nde, Aslan T. ile Yakup Koçak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aslan T. Yakup Koçak’a silahla ateş etti. O sırada yanlarında bulunan A.K. de Aslan T.’ye silahla ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup Koçak olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan A.K. ise hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları ile Aslan T. hafif yaralı olarak yakalandı.