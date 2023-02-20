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Ankara’da silahlı çatışma: 1’i ağır 3 yaralı
Ankara’nın Polatlı İlçesinde silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Asayiş 20.02.2023, 20:33
Ankara’nın Polatlı İlçesinde silahlı saldırı sonucunda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Turan Caddesi’nde kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi otomobille arsa davasından dolayı husumetli oldukları motosikletteki iki kardeşin önünü kesti. Otomobilden inen saldırganlar, iki kardeşe uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda F.S, E.S ve K.Y yaralandı. Birinin durumu ağır olan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olası bir çatışmaya karşı geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.