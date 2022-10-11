Ankara’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

Ankara, Anadolu Bulvarında seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, Anadolu Bulvarı AŞTİ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Elazığ’a seyir halinde olan 35 AAV 984 plakalı otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi. Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.