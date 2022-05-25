Ankara’da seyir halindeki otomobil alev aldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Ankara’nın Altındağ Tuzluçayır meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin müdahalesi başarılı olmayınca olay yerine itfaiye çağrıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Aracı kullanılmaz hale getiren yangının motor aksamındaki bir sorundan kaynaklandığı öğrenildi.

Yanan otomobilin içinden kendi imkanları ile çıkan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.