Ankara’da seyir halindeki araç alev aldı

Ankara’nın Çubuk İlçesinde seyir halinde olan otomobil yandı. Olayda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay 7 Kasım günü meydana geldi. İddialara göre, Ankara Çubuk İlçesi Atatürk Mahallesinde seyir halinde olan henüz plakalısı belirlenmeyen bir otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.