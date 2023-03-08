Ankara’da servis aracı kazası: 6 öğrenci yaralandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde kaza yapan otomobille taksiye çarpamamak için manevra yapan servis aracı sitenin bahçesine girdi. Gerçekleşen kazada araçtaki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Şenyuva Mahallesi Defne Caddesi’nde gerçekleşti. F.P. yönetimindeki 26 DK 932 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen C.Ş. yönetimindeki 06 T 6861 plakalı taksiyle çarpıştı. Taksi ile aynı yönde giden 06 C 7071 plakalı servis midibüsünün sürücüsü H.D. kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine girdi. Kazada, midibüsteki 6 ortaokul öğrencisi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.