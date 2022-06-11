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Ankara’da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sele kapılarak kayıplara karışan İlkay Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

Asayiş 11.06.2022, 21:08
Ankara’da sele kapılan vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sele kapılarak kayıplara karışan İlkay Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, gündüz saatlerinde Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi’nde meydana geldi. Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle aracından inmeye çalışan ve sel sularına kapılan İlkay Yiğit, kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve JÖAK ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları neticesinde 26 yaşındaki sürücü İlkay Yiğit’in cansız bedenine ulaşıldı.

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