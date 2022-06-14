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Ankara’da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kameralara yansıdı.

Asayiş 14.06.2022, 22:45
Ankara’da sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kamerada

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen sele kapılan motosiklet sürücüsünün zor anları kameralara yansıdı.

Nallıhan ilçesi, Çayırhan Mahallesi Solta Boğazı’nda aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Selin yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yoldan geçmek isteyen yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü sele kapıldı. Zor anlar yaşayan sürücünün sele kapılma anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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