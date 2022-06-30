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Ankara’da sel Karşıyaka Mezarlığını da vurdu

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı sular altında kaldı.

Asayiş 30.06.2022, 20:50
Ankara’da sel Karşıyaka Mezarlığını da vurdu

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı sular altında kaldı.

Ankara’da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel Karşıyaka Mezarlığını vurdu. Sel suları mezarlıkta tahribata sebep oldu.

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