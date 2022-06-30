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AFAD: “Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik’te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız
Ankara’da sel Karşıyaka Mezarlığını da vurdu
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı sular altında kaldı.
Asayiş 30.06.2022, 20:50
Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Mezarlığı sular altında kaldı.
Ankara’da öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesinde sağanak yağışın ardından oluşan sel Karşıyaka Mezarlığını vurdu. Sel suları mezarlıkta tahribata sebep oldu.