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Ankara’da saman yüklü kamyon tehlike oluşturdu
Ankara’nın Polatlı ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan kamyon tehlike oluşturdu.
Asayiş 17.07.2022, 21:54
Ankara’nın Polatlı ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan kamyon tehlike oluşturdu.
Polatlı-Yassıhöyük karayolunda kapasitesinden fazla saman balyası taşıyan kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar karayolunda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.