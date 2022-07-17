Ankara’da saman yüklü kamyon tehlike oluşturdu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde kapasitesinin çok üstünde saman taşıyan kamyon tehlike oluşturdu.

Polatlı-Yassıhöyük karayolunda kapasitesinden fazla saman balyası taşıyan kamyon kazaya davetiye çıkardı. Trafikte güçlükle ilerleyen kamyon, görenleri şaşkına çevirdi. O anlar karayolunda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.