Ankara’da sağanak yağış başladı

Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Ankara Valiliği de vatandaşları oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Ankara’da beklenen yağış saat 18.00 itibariyle başladı. Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.