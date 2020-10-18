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Ankara’da sağanak yağış başladı
ANKARA'DA AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI.
Asayiş 18.10.2020, 18:45
Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Ankara Valiliği de vatandaşları oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Ankara’da beklenen yağış saat 18.00 itibariyle başladı. Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.
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