banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
Yedigöller'e sonbaharda ziyaretçi akını
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
MSB'den “Can Azerbaycan” klibi
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Cephe hattındaki Hasankaya köyünde tek başına yaşıyor
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu
Destek paketi turizm hisselerini coşturdu

Ankara’da sağanak yağış başladı

ANKARA'DA AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLİ VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLADI.

Asayiş 18.10.2020, 18:45
Ankara’da sağanak yağış başladı

Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da akşam saatlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği uyarısını yapmıştı. Ankara Valiliği de vatandaşları oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunmuştu. Ankara’da beklenen yağış saat 18.00 itibariyle başladı. Kentte aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 18 Ekim 2020
İmsak 05:47
Güneş 07:12
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:27
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Karagümrük 5 8
3. Antalyaspor 5 8
4. Fenerbahçe 4 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 4 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Balıkesirspor 4 6
11. Bandırmaspor 5 5
12. Akhisar Bld.Spor 4 4
13. Bursaspor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Liverpool 5 10
3. Aston Villa 3 9
4. Leicester City 4 9
5. Arsenal 5 9
6. Chelsea 5 8
7. Tottenham 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Man City 4 7
10. Southampton 5 7
11. Newcastle 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. West Ham 4 6
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Villarreal 6 11
2. Real Madrid 5 10
3. Getafe 5 10
4. Cádiz 6 10
5. Granada 5 10
6. Real Betis 5 9
7. Atletico Madrid 4 8
8. Real Sociedad 5 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Valencia 6 7
13. Athletic Bilbao 5 6
14. Eibar 6 5
15. Celta de Vigo 6 5
16. Huesca 5 4
17. Elche 3 4
18. Deportivo Alaves 5 4
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 5 2