Ankara’da sağanak sonrası evleri su bastı

Ankara’da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, birçok binanın bordum katlarını su bastı.

Birkaç gündür yağışlı havanın devam ettiği Ankara’da bugün öğle saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Mamak ilçesi Dereboyu Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı Akça Apartmanının bodrum katı ile 428’inci caddede bulunan üç katlı bir apartmanın giriş katını su bastı. Mağdur olduklarını ifade eden bina sakinleri ise bu durumdan bir an önce kurtulmak istediklerini söyledi.

“İki damla yağmur yağsın burası bu hale geliyor”

Çevre sakinlerinde Sıddık Yalçın sürekli aynı durumu yaşadıklarını ifade ederek, “İki damla yağmur yağdığında bu cadde böyle oluyor. Artı bu yollara da bakmıyorlar. Vallahi ben ve çocuklarım korkuyoruz. Her yağmurda, iki damla yağmur yağsın burası bu hale geliyor. Ben bu binada oturmuyorum. Üst katta oturuyorum. Ama burada da insanlar yaşıyor. Arabalar parçalandı. Bu işin sorumlusu kimse bu işe bir çözüm bulsun” diye konuştu.

Diğer bir mağdur Şükrü Bostancı’da müracaat ettikleri halde hala yardım gelmediğini belirterek, “Binamızı su bastı. Dükkanları su bastı. Yollar böyle kazıldığı için arabalar yolların dibine çakıldı. Durum çok kötü yani belediye hala müdahale edemedi. Büyükşehiri ve itfiayeyi aradık halen müdahale edemediler. Saat 16.00 da müracaat etmişiz daha halen gelen giden yok” şeklinde konuştu.

Yaşadığı binanın sular altında kaldığını söyleyen Hayati Akça da, “Garajdan sığınak tarafına kadar su doldu. Aynı zamanda garajın girişinde suyun baskısıyla araç kapısında eğilme oldu. Sığınak ve garaj dolu. Biran önce çaresine bakılmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.