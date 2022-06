Ankara’da sağanağın bilançosu ağır oldu

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası birçok ev, iş yeri ve otopark sular altında kaldı. Vatandaşları isyan ettiren su baskınları, bir markette 100 bin liralık maddi zarara yol açarken çok sayıda araç ve konut kullanılamaz hale geldi.

Ankara’da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, mahallelerde su baskınlarına neden oldu. Keçiören İzcibaşı Sokak ve 431. Sokak’ta sağanağın meydana getirdiği sel sonrasında dükkanları, apartmanların giriş katlarını, depoları, kömürlükleri ve otoparkları su bastı. Vatandaşları isyan ettiren sağanaktan geriye, bir marketin 100 bin liralık zararı, otoparklarda park edilmiş olan otomobiller, depolarda bulunan eşyalar, duvarı çöken daireler ve zarar gören evler kaldı.

Selde sürüklenen çocuğu kurtardı

Sağanağın meydana getirdiği selde Divrik Caddesi üzerinde annesi ile el ele yürüyen bir çocuğun ayağı kaydı. Olaya şahit olan Bayram Aydın ise anne ve çocuğu selde sürüklenmekten kurtardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çiğ köfteci Aydın, o anları şu şekilde anlattı:

“Bir kadın ve çocuk kaydı beraber. Selin etkisi ile ayağı kaydı kadının. Çocuğun elinden tuttuğu için beraber sürüklendiler aşağı tarafa doğru. Yolda geçen arabaların altına girmemesi için ayağa kaldırdık biz de.”

Altındağ Mahallesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde, sel sonrası manavını su basan Volkan İldeş, “Yağmur başta normal başladı. Bir anda hızlandı. Bir baktım ki ortalık sel olmuş. Milletin malzemeleri falan sokakta. Dükkanımda zarar var. Nereden bakarsan bak 3-4 bin liralık zararım var” diye konuştu.

Yönetici olduğu binanın iki metrelik girişini su basan Mahmut Doğan, su baskını olduğu esnada apartman sakinlerini can kaybı olmaması için yukarı çıkardıklarını ifade ederek, “10 senedir ben burada oturuyorum. 10 yıldır burası böyle. Buranın yöneticisi benim. Hiçbir çözümümüz yok. Belediyelere başvuruyoruz ama her şey aynı. Görülen rezillik bu. Berbat bir durumdayız. İki sokağın kesişimi tıkanıyor sürekli. Burası tıkandığında binaları komple su basıyor. Her sene haziran ayında böyleyiz” dedi.

"Yağmur yağdığında gece uyku uyuyamıyoruz"

Yaşadığı apartmanın alt katını ve kömürlüğünü su basan Yakup Koçak, 20 yıl boyunca her yağış olduğunda su baskını olduğunu belirterek, “Binalar, evler, kömürlükler hep aynı. Buraya bir süzgeç mi yaparlar, rögar mı yaparlar bilmiyorum ama buna bir çare bulmaları lazım. Yağmur yağdığında gece uyku uyuyamıyoruz. Yan binadakileri de ben uyardım” ifadelerini kullandı.

Apartmanının girişini su bastığı için evinde mahsur kalan Elvan Çalçoban, şöyle isyan etti:

“Kaç tane candan oluyorduk. Altyapı yok. Yukarıya dere yaptılar bu sorunlar başladı. Herkes can kaybından korktu. O dereden dolayı oldu bunlar. Altyapı da yapılı değil. Her sene yaşıyoruz bu sorunları.”

Marketinin deposunu su basan esnaf İsmail Tunç, “Ne belediye, ne itfaiye geliyor. Bu suyun çekilmiş hali. Tavana kadar su geldi. Neyimizi varsa aldı gitti. Yağmur yağdı böyle oldu. İki dakika içinde. İnanılır gibi değil. Araban da yan tarafta. Plakasına kadar gitti. Yani 100 binin üzerinde zararım var. Yalnızca 35 bin liralık sigaram gitti” diye konuştu.

Sağanak esnasında arabasında maddi hasar meydana gelen Cüneyt Özgündoğdu, “Paraları kolay mı kazanıyoruz? Arabamın haline bakın. Burası yıllardır böyle. Sel oldu. Bütün gelen yağmur sularının hepsi burada birikiyor. Altyapı yetersiz burada. Malımızın hali burada” dedi.

Yaşadığı apartmanın otoparkı beline kadar suyla dolan Cengiz Özem, yağmur yağdığında her yıl aynı sorunu yaşadıklarına vurgu yaparak, “Rögarlar patladı ve binamızı su bastı. Her sene her sene aynı bu. 400 bin liralık aracım vardı burada, gitti şimdi. Otopark burası” ifadelerini kullandı.