Ankara’da rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Ankara’nın Haymana ilçesinde şiddetli rüzgarda eski yapıların çatıları uçarken, bazı ağaçlar da devrildi.

Ankara genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, Haymana ilçesini de etkiledi. Şiddetli rüzgar çöp kutularını yollara savurdu. Eski yapıların çatıları uçarken, rüzgarın şiddetine dayanamayan bazı ağaçlar ise devrildi.