Ankara’da rüşvet ve evrakta sahtecilik operasyonu: 30 gözaltı

Başkent’te evrakta sahtecilik ve rüşvet başta olmak üzere birçok suç işlediği tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 3 köy muhtarı ile 7 kamu görevlisinin de olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlilerinin evrak sahteciliği yaptıklarını, rüşvet alıp dekont düzenlediklerini ve arazi vasfını değiştirerek kazanç elde ettiklerini belirledi. Harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonla aralarında 7 kamu görevlisi ve 3 köy muhtarının da bulunduğu 30 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden aralarında muhtarların ve kamu yöneticilerinin de olduğu 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 17 kişi ise suç unsuru bulunmadığından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin satışa uygun olmayan mera arazilerinin vasfını değiştirerek hazine arazisine çevirdikleri ve bu yöntemle yüzlerce satış yaptıkları, tapu kadastro sisteminde proje değişikleri yaptıkları, projelerin değiştirilmesi için sahte belgeler oluşturdukları ve rüşvet aldıkları, vatandaşlara kendi oluşturdukları dekontları verdikleri belirlendi.