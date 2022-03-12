Ankara’da projektör hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bahçenin kömürlüğünden projektör çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde bulunan kömürlükte meydana geldi. El feneri ile bahçede bulunan kömürlüğe giren hırsızın, projektörü çaldığı an güvenlik kamerasına yansıdı. Projektörünün çalındığını fark eden ev sahibi durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.