Ankara’da Porsche marka lüks araç alev alev yandı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Porsche marka lüks araç alev alev yandı.

Çankaya ilçesi Gökkuşağı Mahallesi Cevizlidere Caddesi’nde Porsche marka lüks araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mamak ilçesi Şehit Ayhan Babadağ Caddesi’nde ise başka bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İki yangında da ölen ve yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.