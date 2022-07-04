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Ankara’da polyester dükkanında yangın

Ankara’da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Asayiş 04.07.2022, 23:46
Ankara’da polyester dükkanında yangın

Ankara’da bir polyester dükkanında çıkan yangın, bitişiğindeki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Ankara Siteler Akbal Caddesi üzerindeki bir polyester dükkanında çıkan yangın yan tarafındaki parke satışı yapan dükkana sıçradı. Alevler dükkanları sararken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye soğutma çalışması yaparken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

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