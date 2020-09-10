Ankara’da polis otomobilin önüne çıkan araç kazaya sebep oldu: 2 polis yaralı
NKARA’NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE POLİS ARACININ ÖNÜNE ANİDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAZAYA NEDEN OLDU. KAZADA, BARİYERLERE ÇARPAN POLİS ARACINDAKİ 2 POLİS YARALANDI.
Ankara’nın Altındağ ilçesinde polis aracının önüne aniden çıkan otomobil kazaya neden oldu. Kazada, bariyerlere çarpan polis aracındaki 2 polis yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ankara’nın Altındağ ilçesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Keçiören istikametinde giden 2 trafik polisinin bulunduğu araç, aynı yönde giden 06 CIP 49 plakalı otomobilin sürücüsü Gökmen P. (21), direksiyonu polis otomobilinin üzerine kırarak sıkıştırdı. Polis otomobilinin sürücüsü, sıkıştıran otomobilden kaçmak için manevra yaptığı sırada, orta refüjde bulunan beton bariyere çarptı. Kaza nedeniyle polis otomobilindeki 2 memur yaralanırken, kazaya neden olan sürücü, otomobiliyle kaçtı.
İhbar üzerine kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan otomobil ise KGYS kameralarından takip edilerek, Pursaklar ilçesinde yakalandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kaza ilişkin inceleme başlatıldı.
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