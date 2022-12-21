Ankara’da PKK/KCK ve PYD/YPG operasyonu: 7 gözaltı

Terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensupları ile irtibatlı oldukları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK - PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduklarına ve örgüt mensupları ile para trafiklerine dair bilgiler elde edilen 8 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik Ankara’da operasyon yapıldı. Şüphelilere yönelik Ankara’ genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Aynı operasyon çerçevesinde ve eşzamanlı olarak 19 yabancı uyruklu şahıs ise YTS çerçevesinde değerlendirilerek yakalanmış, deport edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilecektir.