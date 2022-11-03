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Ankara’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, patenli 4 gencin otomobile tutunarak yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı.

Asayiş 03.11.2022, 22:37
Ankara’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, patenli 4 gencin otomobile tutunarak yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Çiftik Kavşağı’nda 4 patenli genç trafikte seyir halinde olan bir aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan bu tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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