Ankara’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, patenli 4 gencin otomobile tutunarak yolculuk ettiği anlar kameraya yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Çiftik Kavşağı’nda 4 patenli genç trafikte seyir halinde olan bir aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde yapılan bu tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.