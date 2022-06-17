banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
Kırgızistan’da 6’ncı Türk Filmleri Haftası başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
TİM’de Mustafa Gültepe dönemi başladı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Ankara’da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 17.06.2022, 01:16
Ankara’da parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde parkta çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın 21.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesinde bulunan parkın, yeşillik alanında meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın, parkın bitişiğinde bulunan camiye sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
21°
açık