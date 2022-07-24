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Ankara’da park halindeki otomobil alev alev yandı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil park halindeyken alev alev yandı.
Asayiş 24.07.2022, 19:30
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde bir otomobil park halindeyken alev alev yandı.
Ankara’nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Madadın Sokak’ta park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangın sonucu otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Durumu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.