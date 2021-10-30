Ankara’da park halindeki aracı parçalayan kişi kameraya yakalandı

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir kişinin park halindeki aracı parçalama anı kameralara yansıdı.

Olay, Mamak ilçesine bağlı Abidinpaşa Mahallesi’nde bulunan Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir kişi elindeki kesici bir aletle park halinde bulunan aracı parçaladı. O anlar mahalle sakinleri tarafından anbean görüntülendi.