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Ankara’da park halindeki araç yangını kamerada
Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple cayır cayır yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Asayiş 23.11.2022, 20:48
Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple cayır cayır yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi’nde park halindeki bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.