banner596

Son Dakika

Ankara’da park halindeki araç yangını kamerada

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple cayır cayır yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 23.11.2022, 20:48
Ankara’da park halindeki araç yangını kamerada

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple cayır cayır yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi’nde park halindeki bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Yorumlar (0)