Ankara’da park halindeki araç yangını kamerada

Ankara’nın Mamak ilçesinde park halindeki araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple cayır cayır yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi’nde park halindeki bir araç henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.