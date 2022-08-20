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Mardin’de yaşanan trafik kazası nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bölgeye gittiği öğrenildi.
Ankara’da otomobil traktöre çarptı: 2 ağır yaralı
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Asayiş 20.08.2022, 20:26
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Beypazarı ilçesi Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.