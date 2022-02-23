Ankara’da otomobil orta refüje çarptı: 1 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüje çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza gece saatlerinde Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Devlet Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sincan Ayaş istikametinde seyir halinde olan 06 AT 9314 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.