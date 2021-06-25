Ankara’da otomobil alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtuldu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü yanmaktan son anda kurtuldu.

Olay Ankara’nın Nallıhan ilçesi Hulki Beydili Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 NDE 10 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü araçtan kendini dışarı attı. Otomobilden çıkan alevleri gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle ilk müdahalenin ardından itfaiye ve polis ekipler haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını büyümeden kontrol altına alırken polis ekipleri trafiği geçici olarak kapattı. Olay yerine gelen çekici aracı kaldırarak trafik akışı tekrardan sağlandı.