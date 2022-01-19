Ankara’da oto lastikçideki patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 3 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği, 1 kişinin de yaralandığı oto lastikçi dükkanında meydana gelen patlamanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıktı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Mermeroğlu Caddesi üzerindeki bir oto lastikçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre gaz sıkışması sonucu oto lastikçi dükkanında patlama yaşandı. Patlama nedeniyle çıkan yangın iş yerinin yanında bulunan oto yıkama ve unlu mamuller üzerine faaliyet gösteren iş yerlerine de sıçradı. Patlama sesine uyanan çevredeki vatandaşlar, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, oto yıkama işletmesinde çalışan 25 yaşında bir erkeğin içeride olduğunu belirledi. İşletmeden çıkarılan yaralı sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilirken, alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Patlamadan dolayı zarar gören 3 dükkan kullanılamaz hale geldi. Patlamanın şiddeti ise gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamada oto lastikçinin bulunduğu binanın arka betonları basınçtan fırladı, oto yıkamanın alt katı tamamen kül oldu. Patlamanın etkisinden dolayı oto lastikçinin arkasındaki bir kamyonet de büyük zarar görürken, arkadaki binanın çitleri parçalandı. Oto lastikçinin alt katında küller içerisinde birçok doğalgaz borusu ve doğalgaz vanası görüntülendi.

“Çok büyük zararımız var”

Olayda kullanılamaz hale gelen unlu mamuller işletmesinin sahibi Özlem Güldür, iş yerini 500 bin liraya açtıklarını, şu an kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Güldür, “Olay anında evdeydik. Gece saat 04.00’dü. Eşimin sesleriyle uyandık. Kalktık koşarak geldik. Lastikçide patlama olduğunu, duvarlar yıkıldığı için yan dükkanlara sıçradığını öğrendik. Bizim de malzememiz çok olduğu için her şey geldiğimizde kül olmuştu. Çok büyük zararımız var. Dükkanı açalı 3 yıl oldu. 3 yıl önce 500 bin liraya mal olmuştu. Şimdi ne kadar olduğunu düşünemiyorum. İçinin malzemesi de çok fazlaydı. Dükkan inşaattandı, yaptırmıştık. Elektriği, suyu bile biz yaptırmıştık. Şu anda hiçbir şey kalmadı. Nasıl olacak hiçbir şey bilmiyorum” dedi.

Jandarma, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, sabah saatlerinden itibaren olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri patlamadan arda kalan enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Patlamada bir köpeğin de telef olduğu iddia edildi.