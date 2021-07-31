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Ankara’da otelin çatı katında yangın

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı.

Asayiş 31.07.2021, 18:22
Ankara’da otelin çatı katında yangın
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Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir otelin çatı katında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında Maltepe semti Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, alevler Ankara’nın birçok yerinden gözüktü. Polis çevrede güvenlik önlemlerini aldı.
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