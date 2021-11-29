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Ankara’da okuldan eve dönerken köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Asayiş 29.11.2021, 23:56 30.11.2021, 11:27

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde okul sonrası eve dönen küçük çocuk, 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes Koca (12), okuldan çıkarak evine doğru gitmeye başladı. Koca, yolda önüne çıkan 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ayşe ve Serdar Koca çifti çocuklarının eve gelmemesinden şüphelenerek aramaya başladı. Amcası Ali Osman Koca, okul yolunda aradığı Enes’i sokak köpeklerinin arasında kanlar içerisinde yüzüstü yatarken buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğu Pursaklar Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumunun ağırlaşması üzerine çocuk Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunun pek çok yerinde köpek ısırıklarıyla ağır yaralanan Enes Koca, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ankara'da okuldan eve dönerken köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

Enes’i bulan amcası Ali Osman Koca, “Kardeşim beni aradı. Çocuğunun okuldan geri dönmediğini söyledi. Ben de çocuğa bakmak için aşağıya indim. Annesi köpeklerin tarlada çocuğu kovaladığını söyledi. Sonra tarlaya doğru gittim. Bir baktım 8 veya 10 tane köpek vardı. Çantası ilerideydi. Önce çocuğu görmemiştim. Sonra çocuğa yaklaştım. Çırılçıplak yerde yatar vaziyette, her tarafını köpekler parçalamış şekilde çocuğu hastaneye götürdük. Ben çocuğun yanına gittiğimde köpekler yanındaydı. Başıboş köpekler yüzünden daha önce bir sürü olaylar oldu. Fakat kendini bilmez birkaç tane insan başıboş insanlar köpeklere yemek vererek kendi vicdanlarını tatmin ediyorlar. Annesine ve babasına bakmayan insanlar sokak köpeklerine bakıyorlar. Gelsinler bir de çocuğun şu halini görsünler. Çocuğun durumu çok kötü. 2 veya 3 ay hastane süreci var. Çocuk şu an yoğun bakımda. Kafatası komple kazınmış. Çocuğun kafası komple paramparça. Baldırlarında kasları gözüküyor. Etleri gitmiş. Köpekler çocuğu resmen parçalamışlar. Çocuk yüzüstü yattığından dolayı yüzü hariç komple parçalamışlar. Saat 16.30 civarında oldu olay. Okuldan 200 veya 300 metre ileride” dedi.

“Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu”

Enes’in teyzesi Kevser Muslu ise, “Köpeklerin bulunduğu alan çok işlek olan sitelerin olduğu bir alan, okuldaki bütün veliler şikayetçi. Ama kimse bu duruma aldırış etmiyor. İlla insanların canlarının yanması mı gerekiyor? Bizde hayvanseveriz ama hayvanseven insanlar duysunlar, neredeler? Görmüyorlar mı? Ben teyzesiyim. Yeğenim de köpekleri çok seven bir çocuktu. Yeğenim sırf köpeği olsun diye Yasin-i Şerif’i ezberleyen bir çocuktu” ifadelerini kullandı.

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