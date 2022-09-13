Ankara’da okul servislerine denetim
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması nedeniyle okul servis araçlarına denetim uyguladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması nedeniyle okul servis araçlarına denetim uyguladı.
Ankara’da jandarma ekipleri öğrencilerin okula gidiş gelişlerinde huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmaları amacıyla sorumluluk bölgesinde faaliyet gösteren okul servis araçlarına denetim uyguladı. Denetimde araçlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği esaslarına göre kontrol edilerek, yönetmeliğe aykırı durumda bulunan veya tespit edilenler ilgili kurum ve kuruluşlara bildirildi. Okul servis araçları, “Okul Servis Aracı Denetim Formundaki” hususlara göre kontrol edildi. Taşımalı eğitim yapılan okullara, öğrenci taşınması esnasında okul servis aracında öğrenci harici yolcu alınmasına ve araç kapasitesi üzerinde öğrenci taşınmasına izin verilmedi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0