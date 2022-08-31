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Ankara’da okul dış mantolamasında yangın
Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel bir okulun dış mantolamasında yangın meydana geldi.
Asayiş 31.08.2022, 00:53
Ankara’nın Çankaya ilçesinde özel bir okulun dış mantolamasında yangın meydana geldi.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi’nde bulunan bir özel okulun dış mantolamasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü okulun dış mantolamasından alevler yükseldi. Alevleri gören okulun güvenlik görevlisi itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre alevleri kontrol altına aldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken okulda maddi hasar meydana geldi.
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