Ankara’da öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde öğrenciler ile bir şahıs arasında kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Keçiören’de bilinmeyen bir nedenle öğrenciler ile tartışan kişi, öğrencilerin aracına saldırdı. Araca saldırılmasının ardından öğrenciler ile şahıs arasında sopalı kavga çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Şahıs, daha sonra gittiği evinin balkonundan da öğrencilere tehditler savurdu.