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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da Eren Kış-19 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 310 personel görev alıyor.
Ankara’da nitelikli dolandırıcılıktan 30 gözaltı
Ankara’da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 03.02.2022, 14:50
Ankara’da nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bugün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda danışmanlık sözleşmeleri, mağdurlara ait sözleşmeler ile çok sayıda defter ele geçirildi.