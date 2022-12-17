Ankara’da müzisyen Mehmet Dudarık’ı darp eden şahıs tutuklandı

Ankara’da müzisyen Mehmet Dudarık’ı darp eden şahıs polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında verdikleri konser sonrası Piiz Grubu üyesi Mehmet Dudarık’ı arkadaşının ayağına basılması gerekçesiyle çıkan tartışmada darp eden B.K.K. isimli şahıs 16.12.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.