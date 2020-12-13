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Ankara’da motosikletli kapkaç şüphelisi yakalandı
Ankara’nın Keçiören ilçesinde motorlu kapkaç şüphelisi 60’a yakın güvenlik kamerasının izlenmesi sonucunda çalıştığı iş yerinde yakalandı.
Asayiş 13.12.2020, 07:08
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde motorlu kapkaç şüphelisi 60’a yakın güvenlik kamerasının izlenmesi sonucunda çalıştığı iş yerinde yakalandı.Ankara’nın Keçiören ilçesinde uzun süre bir kadını takip eden motorcu, kadının boş bulunduğu esnada çantasını alıp kayıplara karıştı. Kadının ihbarı üzerin Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kapkaç konusuyla alakalı geniş çalışma başlattı. Ekipler inceledikleri 60’a yakın kamera kayıtlarında şüpheli şahsın kimliği ve çalıştığı iş yerini tespit etti. Ekipler belirlenen iş yerlinde bekleyerek şüpheli M.G.’nin gelmesini bekledi. Şüpheli M.G. çalıştığı işyerine geldiği esnada ekiplerce yakalandı. Şüpheli M.G. gözaltına alınırken, çalınan telefon kadına teslim edildi. Şüpheli şahsın işlemleri devam ediyor.
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