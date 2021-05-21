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Ankara’da minibüs otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D140 karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 21.05.2021, 17:05
Ankara’da minibüs otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde D140 karayolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nallıhan-Mudurnu karayolunda gerçekleşti. 48 GH 357 plakalı minibüs, 26 DR 850 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrasında olayı görenler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan 3 kişi Nallıhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis karayolunda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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