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Ankara’da metruk gecekonduda yabancı uyruklu çocuk ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu çocuk,, metruk bir gecekondunun kömürlüğünde başı taşla ezilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, küçük çocuğun babasının 2 gün önce kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

Asayiş 30.10.2021, 09:20
Ankara’da metruk gecekonduda yabancı uyruklu çocuk ölü bulundu

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu çocuk,, metruk bir gecekondunun kömürlüğünde başı taşla ezilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alınırken, küçük çocuğun babasının 2 gün önce kayıp bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesi Alemdağ Mahallesi 917’nci Sokak’ta bulunan metruk gecekondunda meydana geldi. Gecekondunun kömürlüğünde bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başına taşla vurularak öldürüldüğü fark edildi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, ekmek almak için evden çıkan kendisinden haber alınamayan ve 2 gün önce baba Hussaın H., tarafından kayıp bildiriminde bulunan yabancı uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen aile, çocuğun kaybolan oğulları Muhammed H. olduğunu teşhis etti.

Küçük çocuğu gasp etmeye çalışmış

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed H.’yi gasp etmek için metruk gecekonduya soktuğu, Muhammed’in direnç göstermesi üzerine de taşla başına vurarak çocuğu öldürdüğü öğrenildi. Olay yerinde bulunan çocuğun ailesi ise gözyaşlarına hakim olamadı. Muhammed H. cansız bedeni, olay yeri çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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