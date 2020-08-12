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Ankara’da mesire alanındaki ahşap konak yanarak kül oldu
ANKARA’NIN KEÇİÖREN İLÇESİNDE, MESİRE ALANI İÇERİSİNDE BULUNAN BELEDİYEYE AİT AHŞAP KONAK, ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ.
Asayiş 12.08.2020, 07:37
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde, mesire alanı içerisinde bulunan belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında küle döndü.
Yangın, gece geç saatlerde Ankara’nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi Kartaltepe Kent Ormanı’nda bulunan tek katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Ahşap konağın tamamen yanarak küle döndüğü yangının çıkış nedeni ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda ortaya çıkacak.
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