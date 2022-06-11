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Ankara’da kuryenin sele kapılma anı kamerada

Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Asayiş 11.06.2022, 22:02
Ankara’da kuryenin sele kapılma anı kamerada

Ankara’da bir motosiklet sürücüsü, sağanak yağışın ardından oluşan sele kapılarak sürüklendi. Sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara’nın, Mamak ilçesinde bulunan Akşemsettin semti Misket Mahallesi 623. Sokak’ta yaşanan sele kapılan motosiklet sürücüsü zor anlar yaşadı. Yüzlerce metre sürüklenen sürücünün sele kapılma anı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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