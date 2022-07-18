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Ankara’da kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yerleşim yerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Asayiş 18.07.2022, 18:42
Ankara’da kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde yerleşim yerinde kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Nallıhan’da Ankara-İstanbul D140 karayolu üzerinde yerleşim yerinde bulunan boş arazideki otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

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