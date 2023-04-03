Ankara’da kredi dolandırıcılığı yapan suç örgütüne operasyon: Kamu kurumlarına zarar 440 bin TL

Ankara’da bankaları aracı olarak kullanan ve sahte evraklarla usulsüz kredi çekerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 70 kişi yakalanarak gözaltına alındı, aramalarda ise sahte evraklar, banka dekontları, hesap cüzdanları, kamera ve tabanca ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde bankaları aracı olarak kullanan ve üzerlerinde herhangi bir mal varlığı bulunmayan kişiler adına oluşturdukları sahte evraklarla kurdukları şirketlerde çalışıyor göstererek usulsüz kredi çektikleri, bu yöntemle kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen kişilere operasyon düzenlendi. Ankara merkezli suç örgütüne Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde 87 kişiye 2 Nisan’da operasyon düzenlendi. Liderliğini R.K’nin, yöneticiliğini ise B.K. ve M.A. isimli kişilerin yaptığı suç örgütünün, R.K’nin yönlendirmesiyle adlarına kredi çekmek için belirledikleri kişileri Ankara’ya getirerek otele yerleştirdikleri tespit edildi. Ankara’ya getirilen kişilerin suç örgütünün kurduğu fason şirketlerde çalışıyor göstererek maaş ödedikleri ve ödenen maaşları da Ankara’ya getirilen kişilerden geri alındığı öğrenildi. Ayrıca bu yöntem ile kişilere yüksek miktarda kredi çıkmasını sağladıkları ve şüphelilerin 440 bin TL kredi çekerek kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları tespit edildi. Yapılan operasyonda 70 kişi yakalanarak göz altına alındı. Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; kredi çektirdikleri şahıslara ait banka dekont ve hesap cüzdanları, anahtarlık şeklinde kamera ve tabanca ele geçirildi.